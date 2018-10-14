В Италии найдена могила заколдованного ребенка

В итальянском регионе Умбрия вскрыта могила десятилетнего ребенка. Находка сделана на кладбище La Necropoli dei Bambini,на котором в середине V века нашей эры хоронили маленьких детей,умерших во время эпидемии малярии, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Тела жертв были похоронены на месте заброшенной римской виллы, которая была первоначально построена в конце первого века до н.э. Первоначально считалось, что это место захоронения исключительно младенцев и совсем маленьких детей. Самому "старшему" из найденных до сих пор похороненных было три года.

Найденный сейчас скелет выделяется из всех прочих своим возрастом, а также тем, что в рот покойного был вставлен большой камень. Это, очевидно, является свидетельством какого-то религиозного обряда, смысл которого теперь понятен уже только в самых общих чертах: те, кто хоронил ребенка опасались, что в его теле может быть заключена какая-то сила, которой нельзя дать вырваться наружу.

Хотя полной ясности с причиной смерти ребенка сейчас нет, можно предполагать, что его погубила та же малярия, что и всех остальных. В пользу этой версии говорят следы прижизненного воспаления на зубах, характерного для этой болезни.

По всей видимости, его старшие современники понимали, что внутри тела кроется что-то нехорошее и защищались как умели. В ходе предыдущих раскопок на кладбище уже находили явно ритуальные предметы: вороньи когти, кости жаб и щенков, бронзовые котелки с пеплом. Один раз археологаим удалось обнаружить скелет трехлетней девочки к рукам и ногам которой были привязаны большие камни, явно - чтобы удержать ее в могиле.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook