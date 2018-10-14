Логическая задачка "Станки и детали"

Day.Az со ссылкой на Mixstuff предлагает читателям решить интереснул задачку на логику под названием "Станки и детали".

Вот условия задачи:

5 станков за 5 минут делают 5 деталей. Сколько времени понадобится, чтобы 100 станков сделали 100 деталей?

Правильный ответ ищите ЗДЕСЬ.

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