Логическая задачка "Станки и детали"
14 октября 2018 03:30 128
Day.Az со ссылкой на Mixstuff предлагает читателям решить интереснул задачку на логику под названием "Станки и детали".
Вот условия задачи:
5 станков за 5 минут делают 5 деталей. Сколько времени понадобится, чтобы 100 станков сделали 100 деталей?
Правильный ответ ищите ЗДЕСЬ.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
02:47 174
10 фактов о лоботомии
00:10 407
Точный гороскоп на воскресенье
13 октября 16:47 462
Астрономы впервые стали свидетелями рождения системы двойной нейтронной звезды
02:47
10 фактов о лоботомии
13 октября 23:13
"Barselona"da ciddi itki
13 октября 23:13
Взлет армянской экономики отменяется - люди уже не верят Пашиняну
13 октября 22:44
Rahib Branson ABŞ-a qayıtdı
13 октября 22:40
Facebook: 29 milyon insanın məlumatları ələ keçirilib
13 октября 22:03
Сын Шумахера выиграл европейский чемпионат Формулы-3 - ФОТО
13 октября 21:59
Шварценеггер и Кличко прогулялись по Киеву - ФОТО
13 октября 21:47
Испанская полиция довела беглого эму до сердечного приступа
13 октября 21:37
Сериал «Железный кулак» закрыли
13 октября 21:31
В Италии нашли захоронение ребенка-"вампира"
13 октября 21:26
Минэкологии о динамике активности оползня в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 октября 21:21
Эрдоган обратился к Трампу после освобождения пастора Брансона
13 октября 21:15
В Афганистане число жертв взрыва на предвыборном мероприятии выросло
13 октября 21:04
Bakıda yük maşını belə yandı - VİDEO
-
13 Окт. 13:14 20 160
-
13 Окт. 14:07 18 571
-
13 Окт. 16:51 16 798
-
13 Окт. 13:02 12 852
-
13 Окт. 14:55 5 216