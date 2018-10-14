Известные люди, которые никогда не существовали
сть личности, о которых знают миллионы людей по всему миру. Их свершения становятся началом легенды, популярность растет год от года. Самое интересное тут в том, что никого из них в реальности никогда не существовало!
Зорро
Никакого такого борца с преступностью в маске и со шпагой не существовало в действительности. Образ Зорро создал писатель Джонсон Маккалли в 1919 году. За основу "мексиканского Робин Гуда" автор взял обычного бандюгана с большой дороги, Хуакина Мурриету.
Джон Генри
Один из социологических опросов показал, что более половины американцев до сих пор искренне верят в существовании Джона Генри - рабочем-путейце, обогнавшем паровой бур в состязании. История несколько напоминает подвиг Стаханова. Только вот Стаханов был реальной личностью!
Папесса Иоанна
Забавная легенда, в которую очень многие верят. Согласно мифу, некая монашенка стала Папой Римским в 855 году. Замаскировалась так, что никто не узнал в мужчине женщину. Раскрыли секрет прямо во время шествия, когда у Папы отошли воды перед шокированной паствой. Ничего реального в мифе нет: в ту пору на Святом Престоле правил Папа Бенедикт III.
Робин Гуд
Благородный разбойник, кравший у богатых и раздававших золото бедным, никогда не существовал в действительности. Первая легенда о Родине Гуде появилась в начале XV века. Англия стонала под пятой норманнов-завоевателей и стране просто нужен был герой такого рода.
Вильгельм Телль
История о выстреле Вильгельма Телля в яблоко, стоявшее на голове у его сына, тоже не более, чем выдумка. Кстати, образ сформировался по тем же причинам, что и образ Робина Гуда. Швейцария переживала непростые времена австрийского владычества - миф о Вильгельме Телле родился в самом начале борьбы швейцарцев за независимость.
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