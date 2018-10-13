Учёные сумели вылечить меланому с помощью яда австралийского паука

Учёные в Научно-исследовательском университете QIMR в Брисбене, Австралия, протестировали яд местного паука, поскольку по составу он был схож с ядом бразильского паука, который эффективен при борьбе с раковыми клетками. Оказалось, что и воронковый паук может помочь в лечении рака, особенно меланомы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Daily Mail.

"Мы обнаружили, что пептид австралийского воронкового паука убивает клетки меланомы и замедляет её развитие, а также не оказывает токсического действия на здоровые клетки кожи"

По словам ведущего исследователя Марии Икономопулу, затем пептид протестировали на клетках меланомы человека и он убил большинство из них. В целом такое исследование не стало революционным. Но яд также оказался эффективен при борьбе с опухолями, которые угрожают тасманийскому дьяволу, поэтому потенциально может стать лекарством, которое послужит спасению этих животных.

"В целом исследование меланомы не является новаторским, но очень интересно найти паука, который имеет потенциал для изучения. А что касается тасманийского дьявола - наоборот, вряд ли кто-то раньше смотрел на пептиды как на возможное лекарство для них"