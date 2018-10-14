Учёные по черепу узнали подробности из жизни динозавров
14 октября 2018 10:45 190
Учёные исследовали череп молодого динозавра, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. Он был обнаружен 8 лет назад в США. Исследователи пришли к выводу, что юные диплодоки могли вести разный образ жизни.
Так, тщательно изучив череп, немецкие и американские учёные обнаружили, что строение головы молодого динозавра отличалось от структуры черепа взрослых особей. Она была короткая и узкая, а зубы - более вытянутыми.
Этот факт доказал, что рацион зрелых и молодых диплодоков отличался. Дело в том, что такое расположение зубов позволяло питаться динозавру не только на открытом пространстве, но также травой и листьями деревьев в лесах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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