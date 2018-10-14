В Монако папирус Книги мертвых ушел с молотка за €1,35 млн

На торгах в Монте-Карло, организованных аукционным домом Hоtel des Ventes de Monte-Carlo, был продан папирус с вариантом текста Книги мертвых. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Le Parisien.

Согласно имеющейся информации, древнеегипетский папирус является сборником текстов на религиозные темы. Его клали в гробницу к покойному, чтобы помочь ему справиться с испытаниями в загробном мире.

Отмечается, что этот папирус появился в период с 595 по 589 год до н.э., когда у власти находился Псамметих II. Книга мертвых насчитывает 192 главы, а длина свитка составляет 17 м. Он был продан за €1,35 млн.