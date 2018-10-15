Абсурдные, но законные вещи

Большинство людей ведут себя вполне обычно, но некоторые позволяют себе экстравагантные выходки. И, как ни странно, за рамки закона они не выходят. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.



1. Японец Мицутоки Шигета в 24 года решил, что у него должны быть большая семья. Жениться и обзаводиться детьми в браке ему показалось банальным, поэтому он нанял суррогатных матерей, которые родили ему 16 малышей. Полиция попыталась доказать, что Шигета планировал торговать детьми в будущем, но улик не нашла. Мицутоки до сих пор нанимает женщин и пополняет семью, а содержать наследников ему помогает папа-миллиардер.



2. Кристи Лойалл осталась без нижней части ноги из-за редкой формы рака. Конечность ампутировали, заменив её протезом, но расставаться с ногой окончательно Кристи не захотела. Она сохранила кость в качестве сувенира и регулярно публикует её фото в разных ситуациях в Сети.

3. В салоне пассажирского лайнера можно провезти домашнего питомца, необходимо лишь заранее подготовить документы и оформить разрешение. Этим воспользовалась пассажирка, которая не смогла расстаться со своим поросёнком на время полёта. 40-килограмовая свинья поначалу не слишком заинтересовала других пассажиров, но вот когда она загадила проход, люди начали возмущаться и попросили даму покинуть салон.