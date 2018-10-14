В янтаре нашли улитку возрастом 99 миллионов лет

Китайские учёные нашли законсервировавшуюся в бирманском янтаре улитку, которой примерно 99 миллионов лет. Согласно радиоизотопному анализу, моллюск застрял в смоле ещё в сеноманский период (93,9-100,5 миллиона лет назад). Исследование, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, опубликовано в журнале ScienceDirect.

Учёных удивило и порадовало то, что у брюхоногого хорошо сохранились мягкие ткани. Древнюю улитку отнесли к семейству циклофорид. Длина тела найденного моллюска - около шести миллиметров, размер раковины - почти пять миллиметров. Эти данные указывают на молодой возраст особи при консервации.

По мнению исследователей, вытянутая форма тела найденной улитки указывает на то, что она пыталась сбежать из смолы. Это говорит о том, что на момент консервации брюхоногое было живым. Благодаря последнему факту мягкие ткани особи сохранились так хорошо.

Примечательно, что брюхоногие редко встречаются в янтаре. За время его промышленной добычи в шахтах Мьянмы (бывшая Бирма) были найдены многочисленные остатки членистоногих и растений, но не древние улитки. Основная проблема заключается в том, что их мягкие ткани плохо сохраняются.