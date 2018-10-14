Учёные создали материал, который самовосстанавливается из воздуха

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) синтезировали материал, который восстанавливает сам себя за счёт углекислого газа в воздухе. Статья о проведённой работе, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, опубликована в журнале Advanced Materials.

В настоящее время существует в виде синтетического гелеобразного вещества. Оно способно вступать в химические реакции, схожие с процессами, которые происходят при фотосинтезе растений.

Например, полученная материя использует углекислый газ для укрепления и восстановления. В данный момент коллектив учёных сосредоточен на улучшении химических свойств материала, чтобы впоследствии можно было изготавливать из него строительные материалы и смеси. Коммерческое применение вещества запланировано на ближайшее время.