Учёные создали материал, который самовосстанавливается из воздуха
Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) синтезировали материал, который восстанавливает сам себя за счёт углекислого газа в воздухе. Статья о проведённой работе, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, опубликована в журнале Advanced Materials.
В настоящее время существует в виде синтетического гелеобразного вещества. Оно способно вступать в химические реакции, схожие с процессами, которые происходят при фотосинтезе растений.
Например, полученная материя использует углекислый газ для укрепления и восстановления. В данный момент коллектив учёных сосредоточен на улучшении химических свойств материала, чтобы впоследствии можно было изготавливать из него строительные материалы и смеси. Коммерческое применение вещества запланировано на ближайшее время.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!