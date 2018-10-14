Появились первые официальные портреты со свадьбы принцессы Евгении - ФОТО

В пятницу, 12 октября, в Великобритании отпраздновали еще одну свадьбу в этом году - замуж вышла внучка Елизаветы II, 28-летняя принцесса Евгения. Ее избранником стал 31-летний предприниматель Джек Бруксбэнк. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как и на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, на торжество принцессы Евгении прибыло много гостей, в том числе и звездных. Также там присутствовали почти все члены британской королевской семьи.

В официальном аккаунте британских монархов появились официальные портреты королевской семьи вместе с принцессой Евгенией и ее супругом.





"Ее Королевское Высочество Принцесса Йоркская и г-н Джек Бруксбэнк рады представить официальные фотографии со дня их свадьбы. Изображения были сделаны фотографом Алексом Брамэллом в Виндзорском замке", - говорится в подписи к фото.



Напомним, в свадебной процессии принимали участие знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Во время службы архиепископ Йоркский Джон Сентаму прочел особую проповедь, которую приготовил специально для мероприятия.