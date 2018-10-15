Каким нациям труднее всего выучить русский язык

Слова, которые кажутся нам такими простыми и знакомыми, очень нелюбимы многими иностранцами, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru. Запоминание привычного "здравствуйте", "батон" и "сыр" для французов, эстонцев и немцев хуже танталовых мук. Но есть и такие нации, которые заняли в этом забавном хит-параде по сложности изучения русского языка первое место.



Скрытый контекст



Шуточная история о тяготах ознакомления с русским языком - это, прежде всего, об англоязычных представителях других стран. Проблемы возникают буквально во всем: начиная от неправильно поставленных ударений и заканчивая построением предложений. Большая "боль" американцев и англичан - падежи, ведь в их языке слова не имеют окончаний. Из-за этого разные части речи совершенно не отличаются друг от друга. Вот и получается, что банальное "как пройти в библиотеку?" превращается в "как шел в библиотека?" Недоумение вызывает целый спектр других моментов: отсутствие строгого порядка слов, обилие омонимов, сложно выговариваемая буква "ы" и многие другие аспекты. Надо ли говорить, что англичане и американцы часто жалуются на сложность великого и могучего, а самые отчаянные даже сравнивают его с китайским? Разница в правилах построения фраз сыграла злую шутку не с одним жителем США. К примеру, простое выражение I have a girlfriend при дословном переводе на русский приобретает совершенно неприличную подоплеку - "Я имею девушку". Иностранцы часто не понимают скрытый контекст.



Почему русский язык заставляет китайцев страдать?



Если американцы грешат на фонетику и грамматику, то у китайцев священный ужас вызывает сам факт существования русского языка. Даже изучение алфавита отнимает у них массу времени и сил, а уж произношение слов и составление предложений и того подавно. "Любимая" буква любого китайского студента в русском вузе - это "р". Научиться правильно ее произносить - настоящая удача, большинство же ограничивается более привычной "л", от чего из речь звучит довольно комично. Схожие чувства испытывают японцы, корейцы, арабы и евреи, ведь кириллица не имеет ничего общего ни с японскими или китайскими иероглифами, ни с буквами иврита и арабского алфавита. Кириллица не просто отличается от этих видов письменности, она разнится с ними, как небо и земля. Проходят долгие месяцы, прежде чем приехавший в Россию кореец или японец перестает пугаться, слыша мелодичную русскую речь, и не менее нескольких лет, пока он научится правильно ставить ударения в словах и хотя бы половину фраз произносить с правильной интонацией.



Во Франции "счет" - ругательное слово



На изучение простых фраз на русском у изобретателей необычного лукового супа уходит немало времени. Сложности подстерегают французов на каждом шагу: при постановке произношения, штудировании грамматики, правил чтения, спряжений и склонений слов. Во французском не используются звуки "ха" и "сы", полностью отсутствуют твердое "л" и все шипящие. Интуитивно понять их и уловить разницу невозможно, поэтому французы тратят уйму времени на получение базовых знаний. Непонятен им и мягкий знак. Куда его надо ставить и зачем, какие функции этого странного символа и в чем отличие от других - вот самые распространенные вопросы. Часто комические ситуации возникают из-за схожести отдельных слов в языках. Яркий тому пример - безобидное слово "счет". Оно постоянно звучит во всех ресторанах России, однако француза может попросту сконфузить, так как по-французски это обозначает "туалет". Трудности с ударением в словах преследуют всех без исключения - в отличие от французского, в котором оно всегда ставится на последний слог, в русском ситуация обстоит иначе.

Писа́ть, а не пи́сать



Ударение - извечная больная тема и для финнов. В финском языке оно также статическое: всегда падает на первый слог, что вызывает немало курьезных случаев. Если некоторые слова звучат просто смешно, то другие полностью меняют свой смысл и даже приобретают неприличную окраску. Ситуацию усугубляет то, что в русском все существительные относятся к одному из трех родов, чего в финском нет. Злую шутку с финнами сыграло отсутствие в родном языке свистящих и шипящих звуков. "Щ", "ш", "ч", "с" - все эти буквы остаются в первое время практически непроизносимыми. Сильно удивляются финские гости, услышав слова, которые начинаются на "б", "г", д" - "брат", "галстук", "дорога" и другие. В финском языке эти буквы никогда не стоят в начале слов, поэтому финны их не слышат и не знают, как произносить.



Кому еще трудно учить русский язык?



Те или иные трудности с изучением иностранного языка испытывают все иностранцы. Эстонцам тяжело разобраться с категориями рода и будущим временем, голландцы долго не могут вникнуть в систему падежей, а японцы чрезмерно смягчают все слова. Однако опытные репетиторы и лингвисты утверждают, что при должном старании любой иностранец способен выучить русский язык на высоком уровне. Чтобы ускорить и облегчить этот процесс, они советуют как можно больше читать классиков и обязательно практиковаться в живом общении.