Советские актеры, которые умерли в нищете

Гениальные актеры, слава которых гремела на всю страну, в старости оказались никому не нужны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.



Сергей Филиппов



Актер воплотил на экране множество незабываемых образов, среди которых Киса Воробьянинов из "Денадцати стульев", Казимир Алмазов из "Укротительницы тигров", шведский посол из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Знаменитые фразы "Масик хочет водочки", из фильма "Девушка без адреса" и потрясающий монолог "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе" любимы многими зрителями до сих пор.



Но в старости актер оказался никому не нужен, а похоронить его смогли лишь спустя две недели после смерти, студия "Ленфильм", где он работал, отказалась от участия в похоронах.



Михаил Кононов



Знаменитый Нестор Петрович из "Большой перемены" и начальник Чукотки из одноименного фильма был уверен, что играть надо так, чтобы ни перед кем не было стыдно. В 1990-е годы, когда жизнь в стране кардинально изменилась, ролей, за которые действительно не было бы стыдно, не стало.



Последние годы жизни он провел в деревне, после перенесенной болезни ему лучше было находиться на свежем воздухе. Умер в больнице в 67 лет, говорят, что его модно было спасти, если бы нашлись деньги на лекарства. Но деньги не нашлись.



Георгий Вицин



Любимый многими поколениями актер, знаменитый Трус из великолепной троицы с Никулиным (Балбесом) и Моргуновым (Бывалым) несмотря на славу и популярность был очень скромным.



Георгий Вицин всегда отказывался от помощи, которую ему предлагали. На его похороны пришли только соседи и вдова с дочкой. А больше никому оказался не нужен.