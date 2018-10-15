Разгул стихии: что убило крестоносцев и арабов в Алеппо

880 лет назад в районе Алеппо произошло одно из мощнейших землетрясений, известных человечеству. Число жертв составило примерно 230 тыс. человек - такую оценку давали современник стихийного бедствия ибн аль-Каланиси из расположенного в 350 км к югу Дамаска (там случившееся ощущалось очень сильно) и летописец ибн Тагриберди в XV столетии. Это третий показатель смертоносности в истории после аналогичных трагедий в китайских Шанси (830 тыс.) и Таншане (255) в 1556 и 1976 годах соответственно. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Землетрясение имело магнитуду 8 баллов. Строго говоря, на 11 октября пришелся пик разрушений. Первые же сейсмические проявления состоялись накануне. Сильные подземные толчки чувствовались потом 20 и 25 октября, в ночь на 1 ноября и завершились ранним утром 3 ноября.

Алеппо расположен вдоль северной части системы геологических разломов в районе Мертвого моря, которые разделяют аравийскую и африканскую тектонические плиты.

Зона нестабильности, помимо современной северной Сирии, охватывала территории юго-западной Турции, на финальном этапе - Ирана и Азербайджана.

Дошедшие до нас сведения о землетрясении в Алеппо (или на арабский лад - Халебе) нельзя считать полностью достоверными. Многие факты и статистические данные записывались средневековыми учеными часто с чужих слов и спустя какое-то время после события. Кроме того, хронист мог грешить необъективностью. Существуют предположения, что упоминание о 230 тыс. появилось у более поздних хронистов в результате объединения землетрясения в Алеппо с катаклизмами в Джазире (1137 год) и Гяндже (1139). Наиболее точные данные, скорее всего, навсегда останутся неизвестными.

В XII веке Алеппо не имел постоянной государственной принадлежности, переходя от одной державы к другой. Его окрестности были сильно разорены непрекращающимися военными конфликтами. Примерно за сто лет до землетрясения город находился на юго-восточной окраине Византии, однако в результате серии войн с сельджуками попал в сферу турецкого господства.

Претензии на Алеппо имели крестоносцы, создавшие свои мелкие государства на восточном берегу Средиземного моря и постоянно боровшиеся с мусульманами. Воины Христа дважды осаждали город, но не сумели его завоевать.

Огромное количество жертв объясняется высокой населенностью Алеппо. Во все эпохи через него проходили оживленные торговые пути, сам он являлся крупным центром торговли и военного искусства. Благодаря многочисленным памятникам античности Алеппо даже получил прозвище - азиатские Афины.

В отличие от пришедшей в упадок после нашествий варваров Западной Европы, многолюдные города на бывших и современных событиям землях Византийской империи сохраняли преемственность с позднеантичных времен. Если на родине крестоносцев население лишь очень редкого города превышало 10 тыс. жителей, то для Константинополя, Александрии, Антиохии, Алеппо вместе с окрестностями 200 тыс. человек были в порядке вещей.

Больше остальных пострадал регион Гарем, где функционировала крупная база крестоносцев.

Если верить арабским историкам, обрушились замок и католическая церковь. Под завалами оказался погребен весь гарнизон.

Противники крестоносцев понесли сопоставимые потери. Занятая мусульманами цитадель Аль-Атариб стала братской могилой для 600 воинов. Выжить посчастливилось лишь коменданту с несколькими слугами. Переждав катаклизм, они бежали в Мосул, о чем посчитали нужным сообщить летописцы. Необратимым разрушениям подверглись также город Зарадна, ранее опустошенный враждующими сторонами, и укрепленный пункт Ших.

Существенный ущерб получили города Азраб, Бизаа, Телл Халид и Телл Амар. Обитателей самого Алеппо предупредили первые толчки, но бежать было некуда. Крепостные стены, части каменных сооружений рушились словно карточный домик, падая на головы горожан.

После землетрясения Алеппо практически обезлюдел. На руинах орудовали мародеры и хищные звери, обгладывавшие кости погибших. Редкие уцелевшие искали прибежище вдали от этих мест.

Восстановить численность населения городу удалось только к началу XIX века. А 24 августа 1822 года в Алеппо произошло очередное крупное землетрясение. Жертв на этот раз было меньше, 22 тыс., а событие послужило темой одного из первых газетных репортажей в США.