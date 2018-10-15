Дело привычки: как научиться управлять своими привычками

Не все привычки хороши для нас. Иногда их полезность сводиться к нулю, если вы привыкаете к чему-то нездоровому. Но привычками можно управлять. Главное приложите немного усилий и тогда не привычки будут управлять вами, а - наоборот. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Привычки развиваются в следующей последовательности:

Импульс. Например, зевание в середине дня означает для вас, что вам необходимо подзарядиться. Данный импульс вы контролировать не в состоянии. Вы делаете это подсознательно.

Рутинное поведение. Вместе с зевотой в голову автоматически приходит мысль о кофе. Ароматный, горячий кофе! Следовательно, теперь вы, как обычно, достаете деньги из кошелька и идете его покупать.

Награда. Выход из офиса приносит небольшие "награды". Вы ощущаете лучи солнца на лице, чувствуете себя более расслабленным, потому что у вас есть наконец-то возможность размять ноги. Следующие награды, которые меркнут по сравнению с предыдущими - забавные шуточки с веселым бариста в то время, пока он готовит кофе.

Теперь, зная эту последовательность формирования привычки, вы сможете управлять своими привычками, как сами захотите. Следующие шаги вам в этом помогут.

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Шаг 1. Примите решение о положительных изменениях в жизни. Хорошо подумайте. Сначала решите, какие перемены должны быть на первом месте. Ваш мозг всегда действует таким образом, чтобы вы были в безопасности, расслаблены и счастливы. Используйте эти знания в своих интересах.

Ожидайте ощущения некоторого дискомфорта, когда вы будете делать то, что обычно не делали. Это нормально. Точно так же ожидайте услышать разнообразные оправдания и причины, которые сразу же придут вам на ум. Признайте их, но не сопротивляйтесь. Внимательно послушайте себя, а затем целенаправленно и внимательно изучите все преимущества, которые вы получите.

Шаг 2. Убедитесь, что изменения, которые вы хотите совершить, являются вашей инициативой. Например, если вам комфортно в вашем весе, а ваш партнер убеждает вас, что вам не помешало бы сбросить пару кило, подумайте, а может вам лучше поменять партнера? Сопротивляйтесь чужим желаниям вас изменить, вы должны принимать ваши решения самостоятельно. Исследования показывают, что, когда мы сами (без внешнего давления) разрабатываем свои собственные цели, мы достигаем их быстрее и эффективнее.

Шаг 3. Начните с легкого. Определите, какие изменения и какие привычки вы хотели бы в себе увидеть. Сделать это не так просто, как вы думаете. Ежедневные упражнения, отказ от кофеина, сладостей и мучного? Вы пытаетесь выполнять все задания до конца рабочего дня, чтобы потом не задерживаться? Только не пытайтесь сделать все сразу! Начните с малого и поймите, над чем у вас есть полный контроль. Вы можете изменить свою жизнь, делая всего один маленький шаг каждый день.

Шаг 4. Расскажите всем о том, что вы делаете. Привлеките внимание к вашим новым привычкам. Расскажите, что вы теперь ходите в зал, отказались от сладкого и не пьете кофе. Поговорите об этом с друзьями, родственниками и коллегами по работе. Поговорите об этом со своими соседями. Если вы вдруг сорветесь, примите это и двигайтесь дальше. Ничего страшного, если вам стало скучно, - значит ищите дополнительную мотивацию.