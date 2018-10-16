5 удручающих фактов о Большом тихоокеанском мусорном пятне
Как ни странно, не так уж много людей знает о существовании Большого тихоокеанского мусорного пятна. Это скопление разлагаемых и не разлагаемых отходов человеческой жизнедеятельности, которое дрейфует по воде. Неприглядная сторона пребывания людей на этой планете имеет множество лиц и Большое тихоокеанское мусорное пятно - лишь одно из них. Несколько фактов о нем, которые представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер, будет, тем не менее, полезно знать каждому:
- Впервые пятно заметили в 1980-х, но тогда мало кого волновала проблема загрязнения планеты.
- Площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна в три раза превышает площадь Испании.
- Это скопление мусора движется циклически - по течению между Японией и США.
- На 2018 год в пятне скопилось уже порядка 352 миллионов тонн мусора, и эта цифра увеличивается постоянно.
- На первый взгляд пятно выглядит вполне безобидно. Ложное представление создается из-за прозрачного пластика, который распался на миллионы мелких частиц и стал не заметен для невооруженного глаза. Но все намного серьезней, чем кажется: огромная масса, которая непрерывно губит морские организмы, куда больше, чем кажется. Всего таких "пятен" на планете пять, и Большое тихоокеанское - лишь одно из них.
Но есть и хорошие новости. По данным издания газеты The Guardian, в сентябре 2018 года компания The Ocean Cleanup начала масштабный проект по очистке. У побережья города Сан-Франциско в США был запущен плавучий барьер длиной 600 метров. По задумке создателей, благодаря устройству из океана можно будет извлекать около 5 тонн мусора ежемесячно.
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