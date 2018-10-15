Тест: помните ли вы, как правильно умножать
15 октября 2018 17:51 118
Таблица умножения - первое, с чем мы знакомимся на уроках математики в школе, предмет гордости отличников в начальных классах и действительно полезный навык во взрослой жизни.
Однако сейчас мы по большей части привыкли полагаться на умные гаджеты, а не на собственную память, и даже самые элементарные арифметические действия предпочитаем доверять калькуляторам. А зря.
Память стоит тренировать. Ведь можно же представить ситуацию, когда вам срочно понадобится посчитать что-то, а гаджета под рукой не будет? То-то же. Пройдите тест, который представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер, и освежите свои навыки умножения и деления.
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