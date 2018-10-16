«Поцелуй смерти» и другое необычное оружие, которое применяли спецслужбы

Большая политика - это всегда тайная война, ведущаяся руками спецслужб. Разумеется, в ней есть победители и проигравшие, а в качестве оружия используются самые необычные виды вооружений. Day.Az со ссылкой на russian7.ru представляет пять наиболее экзотических из них.

Поцелуй смерти

Если на обычной войне, женщинам не место, то во время тайных операций их коварство и очарование не имеют цены. В то же время сложно представить себе даму в вечернем платье с автоматом наперевес. Для женщины было разработано, куда более элегантное оружие, применявшееся в годы "Холодной войны". Самым необычным из них до сих пор считается губная помада "поцелуй смерти". Это специальная помада-пистолет, рассчитанная на один, но смертельный выстрел. Данное оружие было совершенно секретным. Общественность узнала о нем совершенно случайно в 1965 году. Ее случайно обнаружили на границе Восточной и Западной Германии у агента спецслужб задержанного совершенно по другому поводу. Заряжалась помада-пистолет 4,5 миллиметровым патроном. Многоразовое ее использование не предусматривалось. Выстрел должен был быть одним и точным. Очевидно, чаще всего, данное оружие использовалось в спальнях.

Стеклянный пистолет

В то же время мужчинам, работающим в разведке также необходимо наличие оружия, незаметного для окружающих. О существовании различных стреляющих предметов от ручек, зажигалок, часов, перстней до тростей и портсигаров хорошо известно. Проблема состоит лишь в том, что любое металлическое оружие отлично видят металлоискатели, установленные в аэропортах и на входе в здания, где проводятся важные мероприятия. Для этих целей, по информации, западных изданий был создан пистолет, состоящий из стеклянных, керамических и пластиковых деталей не видимый для технических средств обнаружения. Появилось это чудо оружие на рубеже 1980-1990-х годов в лабораториях ЦРУ, получив название Glass Gun ("Стеклянный пистолет").

Известно о нем стало известно благодаря публикации в 1995 году в журнале Modern Gun, увидевшей свет благодаря утечке информации. Внешне это был обыкновенный классический пистолет, в чей магазин входило 15 патронов. Единственным внешним отличием от классического пистолета было наличие круглого, цилиндрического ствола. Он, как и внешний корпус пистолета были керамическими. При этом в оружии отсутствовал предохранитель. Пистолет сразу после зарядки должен был находиться в боевом состоянии. Внутренние части оружия были выполнены частично из пластика, частично из специального стекла. Приметить данный пистолет можно было лишь на расстоянии не более 25 метров. Впрочем, для выстрела во время проведения секретной операции больше и не требуется.

Шпионы не сдаются

Тем не менее иногда в работе спецслужб бывают моменты, когда достать оружие нет времени или физической возможности. В этом случае, разведчику должен помочь пистолет, замаскированный под одеждой. Обычно такой пистолет крепиться под мышкой или на груди разведчика. Когда руки пальто специального агента опущены вниз дуло пистолета также смотрит в пол. Но стоит ему резко поднять руки вверх, как благодаря специальному устройству поднимается и оружие, производя выстрел. Применение данного пистолета очень удобно при команде "Руки вверх". При этом необходимо отметить, что устройство данного механизма продумано до мельчайших деталей. Выстрел производится, когда разведчик тянет за тонкий трос, прикрепленный к его запястью и невидимый снаружи. В свою очередь на стволе пистолета закреплено лезвие, которое молниеносно разрезает одежду перед выстрелом. Примечательно, что первыми оружие, спрятанное под одеждой и приводимое в действие поднятием рук, начали применять отечественные спецслужбы. Позднее за рубежом появились свои аналоги.

Укол зонтиком

После того, как во всем мире в моду вошли длинные зонты трости, их тут же взяли на вооружение агенты спецслужб. Использовали их сразу в трех различных ипостасях. Это могли быть зонты-пистолеты, зонты, в которые монтировались длинные тонкие стилеты или зонты с отравленными иглами, выдвигавшиеся при нажатии специального рычажка. Причем, если обычно информацию о конкретных случаях применения того или иного необычного вида вооружений спецслужбы стараются не разглашать, то об использовании зонтика с отравленной иглой на конце стало известно от одной из жертв смертельного укола.

В 1978 году подобным образом был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Причем яд был "отложенного" действия. Марков скончался лишь на третий день после рокового укола. Это обстоятельство позволило установить, от чего произошла смерть диссидента. Перед смертью он вспомнил, как в толпе на остановке автобуса неожиданно почувствовал укол, а затем увидел быстро удаляющегося человека с зонтиком тростью в руке. При вскрытии, подозрения подтвердились. Марков был отравлен рицином, смертельную дозу которого он получил во время рокового укола зонтиком.

Дело - труба

В то же время наиболее употребительным и самым старым оружием разведчиков является курительная трубка с встроенным в нее пистолетом. Удобство применения стреляющей трубки заключается в том, что ее можно в любой ситуации держать в руках. Причем первые стреляющие трубки, как утверждают летописи, применялись еще в древнем Китае. В Европе наиболее известны курительные трубки - пистолет, которые разрабатывались, начиная с 1940-х годов в Великобритании, и имели название "Вэлпен". В этой же стране появились первые в мире сигареты - пистолеты "Вэл-Вудбайн".

Однако в отличие от курительных трубок - пистолетов, для того, чтобы выстрелить из такой сигареты, необходимо приложить немало усилий. Сначала шпион должен сломать фильтр, затем выдернуть специальную проволочную чеку, и только потом ногтем нажать на еле заметную спусковую чеку. Проделать все эти манипуляции на глазах у жертвы достаточно затруднительно. Произошло это событие в годы Второй Мировой войны. Позднее, уже в США разработчики оружия для шпионов создали сигару-пистолет "Вэл Чаруту". Они имела длину от 115 до 120 мм. Диаметр самой сигары составлял 9,5 мм, тогда как патрон, которым она стреляла, имел калибр 5,6 мм.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook