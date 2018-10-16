5 правил правильного употребления меда
Лакомство должно приносить не только удовольствие, но и пользу. Day.Az со ссылкой на womanhit.ru представляет 5 правил правильного употребления меда.
Правило №1
С утра, натощак, выпейте стакан теплой кипяченой воды с двумя чайными ложками меда. Напиток зарядит вас бодростью и энергией на весь день. Кроме того, он запустит в организме обменные процессы.
Правило №2
А вот есть мед в чистом виде на голодный желудок нельзя ни в коем случае. Продукт вызывает чрезмерную выработку инсулина и скачок сахара в организме.
Правило №3
Перед сном полезно выпить чаю или теплого молока с медом. Так вы снимите напряжение, которое накопилось за день. Напиток поможет легче и быстрее заснуть.
Правило №4
Не кладите мед в горячую воду - температура не должна превышать 40-45 градусов, иначе вы потеряете все полезные свойства этого продукта. Если же мед нагреть до 60 градусов и выше, то он начинает выделять токсичные вещества и становится просто вредным.
Правило №5
Съели мед? Прополощите рот, а лучше почистите зубы. Как и любое сладкое лакомство, он наносит вред эмали.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Самые воинственные этносы в мире
4 самые бесполезные каши
Пашинян побоялся уйти в отставку - ПОДРОБНОСТИ
Kino tariximizdə ilk rəngli bədii filmin müəllifi
-
15 Окт. 14:40 19 698
-
15 Окт. 23:00 11 719
-
15 Окт. 18:49 10 916
-
15 Окт. 07:00 8 172
-
15 Окт. 23:33 7 810