Упавший участник шоу с крокодилом поверг в панику своих коллег и насмешил зрителей - ВИДЕО

В Китае во время исполнения номера с крокодилом один из участников шоу оступился и упал в небольшой пруд. Услышав всплеск воды, другие участники представления сразу же бросились наутек. Упавший молодой человек увидел убегающих коллег и его также охватила паника, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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