7 неразгаданных тайн Древнего Египта - ФОТО

Древний Египет остается одной из самых загадочных цивилизаций нашей планеты. Секрет технологий, по которым были построены пирамиды, не раскрыт полностью до сих пор. Загадка Сфинкса, проклятие Тутанхамона, мистическая пропажа Нефертити - какие еще сюрпризы найдут археологи в раскаленных песках пустыни? Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет 7 неразгаданных тайн Древнего Египта.

Странная обувь

Найденная археологами обувь в Луксоре сразу стала предметом долгих научных баталий. Во-первых, сделана она из дорогой кожи животных, не встречавшихся на территории Египта, то есть владельцами были состоятельные иностранцы. Во-вторых, семь пар ботинок (а внешне обувь и в самом деле напоминает современные мужские туфли) зачем-то были тщательно упакованы в глиняную банку.

Статуя Хафру

В Египетском музее хранится загадочная статуя фараона Хафру, выточенная из единого куска черного диорита и отполированная до зеркального блеска. Известно, что Хафру принадлежала самая большая из пирамид Гизы. А еще известно, что в те времена обработать твердый диорит каменными и медными инструментами было просто невозможно. Откуда тогда взялась эта статуя?

Раскаленные камни

Международная группа ученых в прошлом году запустила проект инфракрасного сканирования пирамид Гизы. Использование инфракрасной термографии выявило несколько весьма странных камней, расположенных посреди Великой пирамиды. Дело в том, что температура трех блоков известняка гораздо выше, чем температура всей остальной пирамиды - будто за ними расположена комната, где горит огонь. Но как огонь может гореть три тысячи лет?

Смерть Тутанхамона

Ученые до сих пор спорят о причинах смерти знаменитого фараона Тутанхамона. Существуют сразу несколько основных версий, от убийства до неизвестной науке болезни. В 2005 году исследователи провели компьютерную томографию мумии фараона и получили вместо ответов еще кучу загадок. Есть неплохой шанс того, что в саркофаге упокоен вообще не Тутанхамон.

Второй сфинкс

Фрагменты второго сфинкса (первый установлен у пирамид в Гизе) были практически случайно обнаружены группой археологов на севере Израиля. Судя по останкам иероглифического письма на статуе, создавали ее для египетского правителя Микерина - владельца самой маленькой из пирамид Гизы. Но как сфинкс попал в Израиль?



Потерянная пирамида

В настоящее время предполагается, что в Гизе была еще одна пирамида. Владельцем считается Джедефре, который стал фараоном после Хуфу. Загадка в том, что кто-то просто взял и срезал целую пирамиду с основания и утащил ее непонятно куда.



Исчезновение Нефертити

Известная во всем Египте своей красотой египетская королева Нефертити была женой фараона Эхнатона и была известна как Правительница Нила и Дочь Богов. Но в двенадцатый год правления Эхнатона имя Нефертити вдруг исчезает навсегда, будто на него наложили запрет. Кроме того, никогда не была найдена и мумия великой царицы.



Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook