Самые слабые армии мира
В идеале любая армия должна состоять из сильных мужчин и смелых женщин. Это далеко не так. Некоторые страны имеют настолько слабые армии, что при взгляде на них становится просто смешно.
Пожалуй, хуже всего дела обстоят с вооруженными силами африканских государств. Мозамбик имеет всего 96 танков и 4 самолета - ну, с кем можно воевать такими средствами?
В Литве так и вовсе нет ни одного танка. Зато есть целых 10 самолетов. Парады проходят очень торжественно, но быстро.
Воинственная некогда Монголия сегодня превратилась в отстающее государство. Сама география заставила страну сократить вооруженные силы до минимума: Монголия расположена между Россией и Китаем, шансов устоять при конфликте у страны нет. Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет читателям видеоролик, в котором более подробно повествуется о 10 самых слабых армиях мира.
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