Самые слабые армии мира

17 октября 2018 00:51

В идеале любая армия должна состоять из сильных мужчин и смелых женщин. Это далеко не так. Некоторые страны имеют настолько слабые армии, что при взгляде на них становится просто смешно.

Пожалуй, хуже всего дела обстоят с вооруженными силами африканских государств. Мозамбик имеет всего 96 танков и 4 самолета - ну, с кем можно воевать такими средствами?

В Литве так и вовсе нет ни одного танка. Зато есть целых 10 самолетов. Парады проходят очень торжественно, но быстро.

Воинственная некогда Монголия сегодня превратилась в отстающее государство. Сама география заставила страну сократить вооруженные силы до минимума: Монголия расположена между Россией и Китаем, шансов устоять при конфликте у страны нет. Day.Az со ссылкой на dnpmag.com представляет читателям видеоролик, в котором более подробно повествуется о 10 самых слабых армиях мира.

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10 самых слабых армий, позорящих свои страны

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