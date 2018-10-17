Зачем нужно тренировать мозг

Многие часто говорят о том, что мозг не нуждается в тренировках - мол, он и без этого прекрасно работает. И понимание, к сожалению, приходит уже слишком поздно, когда из-за начавшихся процессов старения информация не извлекается так легко, как раньше, появляется рассеянность, а на принятие даже простых решений тратится гораздо больше времени. Тренировать головной мозг необходимо, что неоднократно утверждали ведущие специалисты, и делать это можно разными способами.

Например, как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, ученые из университета Беркли несколько лет назад провели эксперимент - отобрали пожилых людей (от 80 до 90 лет) и решили помочь им улучшить слуховую память, чтобы они могли не только прослушивать информацию, но и воспринимать ее для самостоятельного воспроизведения. Удивительно, для развития слуховой памяти понадобилось всего несколько часов в неделю заниматься на протяжении 10 недель. По итогам исследования результаты сравнили с первоначальными, и обнаружилось, что они соответствуют показателям людей среднего возраста.

В институте им. Бехтерева в Санкт-Петербурге проводили другие исследования (в процессе прохождения тестов мозг изучали с помощью электроэнцефолаграммы, позитронно-эмиссионного и магнитно-резонансного томографов), по результатам которых выяснили, что на мозг прямо оказывает влияние деятельность человека. Так, занятие творчеством гораздо полезнее для мозга, чем рутинная "механическая" работа, которая в лучшем случае нагружает головной мозг на половину. Большинство из нас работают именно по такой схеме, поэтому периодические тренировки необходимы, иначе человек быстрее деградирует в старости.

Если же регулярно нагружать мозг, в нем возрастает количество новых нейронных связей, что влияет на психологическую гибкость человека и на его способность адаптироваться к разным условиям, которые нам диктует жизнь. Причем происходит это независимо от возраста, на протяжении всей жизни человек может создавать новые синапсы - правда, они исчезают так же легко, как и появляются, если не закрепить эти связи. Поэтому без тренировок способностей не обойтись.

Можно делать это самыми разными способами, решать головоломки, играть в видеоигры и так далее. Но чтобы когнитивные способности не развивались только до конкретного уровня, лучше воспользоваться простыми упражнениями для улучшения внимания, мышления и памяти. Причем потратить на это достаточно 15 минут в день, но чем больше времени вы уделите тренировкам, тем больше будет от них пользы.

Где тренировать мозг

В век высоких технологий для этого не надо никуда ходить - все тренажеры доступны онлайн - например, онлайн-платформа "Викиум", которая состоит из упражнений в игровой форме. Создатели собрали многолетние результаты исследований в области нейропсихологии, добавили элемент игры и получили тренажеры, которые хочется выполнять снова и снова. Сообщите, какие навыки вы хотите развить (стать менее рассеянным, научиться концентрации), и "Викиум" сам подберет наиболее подходящие упражнения.

Но и здесь вы сами выбираете, как заниматься. Можно пойти по системе разминок и тренировок, которые одновременно тренируют и мышление, и память, и внимание. Упражнения подобраны таким образом, чтобы от их последовательного прохождения достигался лучший эффект. Вас могут попросить расставить числа в порядке возрастания, найти схожие фигуры и так далее.

А можно воспользоваться десятками онлайн-тренажеров, которые сгруппированы по направлениям - внимание, память, мышление и другим. Вы сами выбираете, какую область хотите тренировать, и выбираете соответсвующий онлайн-тренажер.

Также, кроме онлайн-тренажеров, на "Викиум" есть курсы, такие как Скорочтение, Эмоциональный интеллект и Мнемотехники. То есть помимо общего развития когнитивных функций, возможно получить практические навыки.

Тренироваться каждый день можно бесплатно, то же самое касается некоторых онлайн-тренажеров. Остальные доступны обладателям премиум-аккаунта, с которым можно принимать участие во всех разделах "Викиум": участвовать в тренировках неограниченное время, проходить специальные курсы и многое другое.

Не забывайте про регулярные тренировки, ведь если помогать мозгу, он сам с радостью устанавливает новые связи и делает это достаточно быстро. Ставьте себе новые задачи, стремитесь решить их, претворяя в жизнь новые варианты.

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