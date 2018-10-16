Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров

Представители авторитетного журнала Forbes опубликовали список миллиардеров, которые в 2017 году больше других потратили на благотворительность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Крупнейшее пожертвование составило 2,8 миллиарда долларов, его сделал Уоррен Баффет.

Два миллиарда из этой суммы Баффет вложил в фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальную часть перевел в благотворительные фонды, которыми заведуют его дети.

На втором месте оказались сами Билл и Мелинда Гейтс. Они потратили на благотворительность 2,5 миллиарда долларов. Пара прослыла филантропами уже давно. В 2005 гожу журнал Time признал их за это людьми года.

Остальные места в списке Forbes распределились следующим образом: