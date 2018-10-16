Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров
16 октября 2018 20:31 194
Представители авторитетного журнала Forbes опубликовали список миллиардеров, которые в 2017 году больше других потратили на благотворительность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Крупнейшее пожертвование составило 2,8 миллиарда долларов, его сделал Уоррен Баффет.
Два миллиарда из этой суммы Баффет вложил в фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальную часть перевел в благотворительные фонды, которыми заведуют его дети.
На втором месте оказались сами Билл и Мелинда Гейтс. Они потратили на благотворительность 2,5 миллиарда долларов. Пара прослыла филантропами уже давно. В 2005 гожу журнал Time признал их за это людьми года.
Остальные места в списке Forbes распределились следующим образом:
- Экс-мэр Нью-Йорка и учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг (700 миллионов долларов на благотворительность);
- Семья основателя Walmart Сэма Уолтона (536 миллионов долларов);
- Основатель фонда "Открытое Общество" Джордж Сорос (531 миллион долларов);
- Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, чей благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, медицину и научные исследования (400 миллиардов долларов).
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