Тест: правильно ли вы ставите ударения
16 октября 2018 20:53 203
Интеллигентный человек сразу выделяется из толпы, и не только хорошими манерами, умением держаться и быть уместным. Первое, что его выдает, - это, конечно, способность красиво и правильно говорить. В переписке безграмотность легко скрыть: всегда можно довериться автоматической проверке слов, а в случае когда эта функция не сработала, сослаться на спешку и случайные опечатки. Однако при личной встрече это не удастся.
Пройдите тест, представленный Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте, легко в вас заподозрить интеллигентного человека или вы удачно маскируетесь, используя неверные ударения в словах.
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