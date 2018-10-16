Тест: правильно ли вы ставите ударения

Интеллигентный человек сразу выделяется из толпы, и не только хорошими манерами, умением держаться и быть уместным. Первое, что его выдает, - это, конечно, способность красиво и правильно говорить. В переписке безграмотность легко скрыть: всегда можно довериться автоматической проверке слов, а в случае когда эта функция не сработала, сослаться на спешку и случайные опечатки. Однако при личной встрече это не удастся.

Пройдите тест, представленный Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте, легко в вас заподозрить интеллигентного человека или вы удачно маскируетесь, используя неверные ударения в словах.