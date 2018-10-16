Арктический лед стал втрое тоньше

К такому выводу пришел ученый из JPL Рон Квок (Ron Kwok), проанализировавший имеющиеся данные за последние шестьдесят лет. Исходной информацией послужили результаты замеров,проведенных подлодками в 1958-2000 гг. и данные спутников ICESat,CryoSat, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

С точки зрения ученых, арктический лед может быть двух типов. Лед, плавающий на поверхности воды несколько лет - старый. Он, потихоньку, то намерзает, то оттаивает, но, в общем, остается очень толстым - порядка метров. Лед, формирующийся за одну зиму, а затем тающий с приходом весны - сезонный. Он значительно тоньше.

Исследование Рона Квока, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, показывает, что с 1958 года арктический ледяной покров потерял две трети своей толщины. Для подсчетов бралась усредненная по всей Арктике толщина льда по состоянию на конец лета.

На сегодняшний день 70% арктического люда - это сезонный лед. Полвека назад соотношение было иным. За это время площадь старых арктических льдов сократилась на 2 миллиона кв. км.

Морской лед любого возраста - это замороженная океанская вода. Однако, с каждым сезонным таянием его свойства меняются. Старый лед, как правило, кроме большей толщины имеет и меньшую соленость. В XIX веке тогдашние арктические полярники использовали его для получения питьевой воды. Кроме того, из-за большей мощности, он менее подвержен ветряным подвижкам.

В прежние годы какое-то количество многолетних льдов каждое лето выплывало из Баренцева моря к окрестностям Гренландии и там таяло. Сейчас этого нет - лед тает раньше.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Environmental Research Letter.

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