Учёные: Дети курильщиков могут страдать от снижения IQ

Американские учёные заявили, что у детей и внуков курильщиков может наблюдаться снижение уровня IQ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщается в журнале PLoS Biology.

Отмечается, что геном людей находится в белках-гистонах, которые удерживают свёрнутую ДНК и влияют на "считываемость" некоторых генов. На протяжении последних пяти лет учёные находят намёки на то, что "обёртка" ДНК передаёт информацию между поколениями. Однако проблемы с "перезаписью" связаны с предрасположенностью к суицидальным наклонностям, вредным привычкам и наркоманией.

Согласно исследованию на мышах, у потомков грызунов, которые употребляли раствор никотина, оказались сдвиги в ряде сигнальных молекул мозга. Такие особи намного дольше искали выход из лабиринта.