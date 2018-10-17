Jeep Trackhawk HPE1200: еще один из самых быстрых SUV в мире

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance продолжает выжимать соки из самого мощного в мире серийного внедорожника - Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Как передает Day.Az со ссылкой на Колёса, новый пакет доработок, поднимающий отдачу 6,2-литрового V8 до 1217 л.с., превращает Trackhawk ещё и в самый быстрый дорожный SUV на планете.

Многие наверняка помнят, что в сентябре почетный ярлык самого быстрого SUV в мире присвоила себе британская фирма Lister, сумевшая раскочегарить кроссовер Jaguar F-Pace до 322 км/ч, то есть определение "быстрый" было привязано к максимальной скорости.

У Hennessey Performance другая система ценностей: американцы утверждают, что их Jeep Trackhawk HPE1200 - самый быстрый в разгоне с 0 до 60 миль/ч (96,56 км/ч): у прокачанного внедорожника на специальных дрэговых шинах Nitto 555R на это уходит 2,3 с. Но и по "максималке" Trackhawk HPE1200 как минимум не хуже Листера: Hennessey обещает более 200 миль/ч, то есть те же 322 км/ч. Что до абсолютного рекорда максимальной скорости в классе SUV, то он по-прежнему принадлежит кроссоверу Nissan Qashqai с форсированным до 2000 л.с. двигателем от Nissan GT-R - 382 км/ч, но это, в сущности, трековая, а не дорожная машина, разработанная британским тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport.

На Jeep Trackhawk HPE1200 можно вполне ездить каждый день на работу, если, конечно, не жалко денег на бензин и ограниченного ресурса двигателя: производитель дает гарантию в один год либо 12 000 миль пробега (19 312 км). В стоке бензиновый 6,2-литровый V8 HEMI выдает 717 л.с., а после "прокачки" - 1217 л.с. Крутящий момент увеличился с 875 до 1356 Нм. Столь огромный скачок в отдаче стал возможен благодаря новой высокопроизводительной "мясорубке" объемом 4,5 л, доработанным головкам блока цилиндров, кованым поршням и шатунам, новой топливной системе, новым системам впуска и выпуска, оригинальной программе управления.

Всего в Hennessey Performance планируют выпустить 24 внедорожника Trackhawk HPE1200 стоимостью 179 000 долларов каждый. Для сравнения скажем, что стоковый Jeep Grand Cherokee Trackhawk стоит в США от 86 200 долларов.