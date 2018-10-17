Названы страны, получающие наибольший доход от туризма

Аналитики выяснили, что за 2017 год в мире туристы потратили эквивалент 1 триллиона 317 миллиардов 169 миллионов долларов США, и составили рейтинг из десяти государств, получающих от туризма наибольший доход, сообщает АТОР.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, первое место рейтинга заняли США (211 миллиардов, 16% мировых трат), второе - Испания (68 миллиардов, 5,15%), третье - Франция (61 миллиард, 4,6%). Замкнули пятерку Таиланд (57 миллиардов, 4,3%) и Великобритания (51 миллиард, 3,9%)

Также в десятку вошли Италия, Австралия, Германия, Макао (особый административный район КНР) и Япония.

На эти страны с самым большим объемом расходов иностранных туристов приходится почти половина (49%) трат путешественников во всем мире за год. Всего в мире туристы в 2017 году потратили эквивалент 1 триллиона 317 миллиардов 169 миллионов долларов США.

Особый интерес вызывает присутствие в рейтинге Макао - крайне небольшого по площади особого административного района КНР, когда-то бывшего португальской колонией. Своими 36 миллиардами долларов расходов зарубежных гостей эта территория Китая обязана статусу одного из крупнейших игорных центров мира. Показательно, что когда в середине сентября 2018 года мощнейший тайфун "Мангхут" накрыл юго-восток Китая, включая Макао, а местные казино были вынуждены закрыться на 33 часа, потери Макао составили 186 миллионов долларов США - 5,6 миллионов за каждый час.

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