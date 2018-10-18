Почему рыбакам, актерам и врачам нельзя желать удачи

Очень часто в повседневной жизни перед важным делом мы желаем удачи друг другу. Это считается жестом вежливости и, по идее, никакого негативного оттенка не несет. Тем не менее, далеко не все считают подобное пожелание за благо. Некоторые люди могут воспринять его чуть ли не как личное оскорбление. Кому нельзя желать удачи и почему? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Жуткий Молох

Удача в привычном понимании этого слова - позитивное событие, произошедшее вследствие определенного стечения обстоятельств. Немногие знают, что удача в Библии напрямую связана с древнесемитским языческим богом Молохом. Упоминание о нем, в частности, встречается в ветхозаветной Третьей книге царств и Книге пророка Иеремии.

Молох - это бог удачи и везения у шумеров и некоторых других народов, а позднее у карфагенян. Статуя божества была отлита из серебра, спереди у нее находилась медная сковорода с кипящим маслом, а сзади горящая печка. Молоху приносили в качестве жертв младенцев.

Считалось, что у того, кто пожертвует свое чадо, впереди целый год удачи. Именно ради хорошего урожая, успеха в торговле и любой другой деятельности люди жертвовали своими детьми. В итоге само слово "удача" приобрело у древних негативный оттенок, связанный с тысячами невинных жертв Молоха.

Христианство

Первые христиане прекрасно знали о кровавом культе бога удачи, поэтому соответствующее пожелание стало рассматриваться как страшная кара. Архимандрит Клеопа (Илие) отмечал в своих трудах, что пожелание удачи для христианина - это стремление навлечь на человека Молоха. Таким образом, на первый взгляд безобидное пожелание является на самом деле тяжким грехом.

Такое убеждение распространено среди верующих и по сей день. Христиане уповают исключительно на волю Божью, а не на случай или везение, да еще и с явным языческим подтекстом. В Евангелие от Луки говорится: "Бог благоволил, чтобы человек спасся, как и ангелы взывали говоря: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение".

Верующие полагают, что происходящее с нами ниспослано Богом. А человеческие достижения являются результатом его собственных трудов и усердия, а также помощи Божьей, а никак не стечением обстоятельств.

В исламе

Похожий подход исповедуют в исламе. Правоверные мусульмане также могут не обрадоваться, если им пожелать им удачи. Удача - это благополучие, а любое благо может исходить только от Аллаха.

Если же просто желать удачи, то не совсем понятно, откуда исходит это благо? В 18-й суре Корана аль-Кахф говорится: "Я сделаю это завтра. Если только этого не пожелает Аллах! Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи: "Быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем".

Правоверные мусульмане, если хотят пожелать благополучия, обычно упоминают Аллаха. "Успеха тебе от Аллаха" и так далее.

Охотники и рыбаки

Не принято желать удачи также рыбакам, охотникам и всем тем, кто таким образом добывает себе пропитание. Как отмечал советский этнограф и религиовед Сергей Токарев, приметы, связанные с охотой и рыболовством являются самыми древними, ведь от успеха в этом деле зависела выживаемость тогдашних людей.

Желать удачи было нельзя, поскольку считалось, что это могут услышать злые духи, которые потом непременно сорвут весь промысел. Именно от этого поверья пошли известные нам пожелания - "ни хвоста, ни чешуи", "ни пуха, ни пера" и им подобные. Считалось, что злые духи, удовлетворившись услышанным, оставят человека в покое.

Поверье без изменений дошло до наших дней. Правда, в современности оно распространяется не только на рыбалку и охоту. К примеру, нельзя желать удачи человеку перед экзаменом.

Актеры и врачи

Удачи или хорошего спектакля нельзя желать и артистам. По старой английской традиции, начало которой положено еще во второй половине XVI века, актерам перед выходом на сцену желали сломать ногу (break a leg). Делалось это примерно по той же схеме, что и в случае с охотниками и рыболовами: пожелали плохого, значит, будет успех.

Почему именно "сломай ногу"? Во-первых, актер должен был в конце спектакля встать на колено и преклонить голову перед зрителем, во-вторых, подбирать монеты, которые они ему бросали вместо цветов.

Сейчас как в России, так и за рубежом многие артисты перед спектаклем берутся за руки и кричат "С Богом!". Бывают и те, кто повторяет троекратное "тьфу".

Суеверностью отличаются и врачи. У медиков считается, что если услышать пожелание удачи в свой адрес, то дежурство непременно пройдет беспокойно и суетливо.

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