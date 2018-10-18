История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме

Загадочное дело об исчезновении Николь Морен не раскрыто до сих пор, хотя прошло уже больше 30 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Николь Луиз Морен была единственной дочерью Жаннетт и Ара Морен, которая 30 июля 1985 года в 11:00 часов утра вышла из своей квартиры в жилом комплексе в Торонто - и больше ее никто никогда не видел.

За полчаса до этого девочка договорилась со своей подругой Дженнифер поплавать в бассейне, расположенном в здании жилого комплекса. А за пять минут до выхода из квартиры Николь связалась с подругой по домофону, сообщив, что спускается вниз к ней на встречу. Через 15 минут Дженнифер, не дождавшись Николь, позвонила по домофону в ее квартиру еще раз, но поговорила с мамой девочки, так и не выяснив, куда пропала подруга.

Жаннетт Морен говорила, что не придала этому разговору значения, решив, что девочки разминулись по пути в бассейн. Она заволновалась около 15:00 и отправилась на поиски дочери. В 18:00 Жаннетт вызвала полицию и заявила о пропаже ребенка.

Неожиданное исчезновение Николь привлекло всеобщее внимание, поскольку до этого случая родители в канадских городках спокойно отпускали детей погулять одних на улице и тем более - на территориях жилых комплексов, где все друг друга знают в лицо. В том числе поэтому полиция принялась за работу с удвоенной силой.

Поиски Николь Морен до сих пор считаются одними из самых объемных и интенсивных в истории Канады. Немедленно была создана оперативная группа, которая в тот же вечер обыскала все квартиры и подсобные помещения в жилом комплексе, прилегающие территории и автомобили, а также опросила всех жильцов и других свидетелей, которые могли видеть Николь в этот день.

В течение года полиция рассматривала все возможные версии исчезновения девочки, поэтому специалистами были допрошены пять тысяч человек, в том числе несколько сотен лиц, совершивших преступления сексуального характера. Полиция проверяла анонимные телефонные звонки и письма, даже если их автор страдал расстройством психики.

Вместе с полицией поисками Николь активно занимался ее отец Ар Морен. Он отправил пятьдесят тысяч плакатов с изображениями дочери в полицейские участки в Северной Америке, а также десяткам канадских посольств по всему миру. Морен обращался в крупные издания и к частным детективам, путешествовал по Канаде и Северной Америке, чтобы отыскать следы Николь. Поиски дочери превратились в навязчивую идею для Ара. Мать Николь, Жанетт, умерла от сердечного приступа в 2007 году, так и не узнав, что стало с ее дочерью. Тем не менее до конца своих дней она отказывалась верить, что Николь мертва.

К слову сказать, полиция также не рассматривала в качестве основной версию об убийстве, настаивая на том, что нет никаких доказательств смерти Николь Морен. В 2007 и 2014 году полиция Торонто организовала съемки двух видеороликов, которые были размещены в крупных интернет-изданиях Канады и призывали сообщить любую имеющуюся информацию о судьбе девочки. На одном из видео девочка в купальнике с пакетом и пляжным полотенцем идет по коридору и заходит в лифт, спускается на первый этаж, выходит в холл и медленно растворяется в воздухе. Однако ролик не совсем правильно воспроизводит события рокового дня: у полиции до сих пор нет никаких доказательств, что девочка заходила в лифт или выходила из него в холле на первом этаже.

Среди выдвинутых версий исчезновения Николь Морен:

- Девочка ушла из дома добровольно. В пользу этой версии говорит тот факт, что ее родители в то время находились на грани развода, их отношения были накалены и, возможно, пара не уделяла должного внимания ребенку. К тому же после того как Николь пропала без вести, в ее спальне нашли записку, которая гласила: "Я собираюсь исчезнуть". Возможно, девочка планировала свой побег из дома заранее. Хотя детективы не поддерживали эту версию, поскольку Николь было всего 8 лет. Если она и планировала свое "исчезновение", то точно не без помощи взрослых.

- Девочку похитили, но она жива и, возможно, потеряла память. Если у Николь возникли проблемы с памятью, вряд ли она сумеет отождествить себя с разыскиваемой девочкой, даже если сейчас она свободна. Наиболее часто в похищении подозревали педофилов или религиозных фундаменталистов, которые хотели устроить жизнь Николь лучшим образом, вырвав ее из напряженных семейных отношений. Кроме того, долгое время под подозрением находились все без исключения жильцы здания. "Это должен был быть кто-то, проживавший в здании", - утверждал следователь, - "Шансы на встречу с незнакомцем в этом лифте практически нулевые".

- Один из свидетелей настаивал, что в день исчезновения Николь, примерно за полчаса до того, как девочка пропала, в жилом комплексе, где все друг друга хорошо знали, находилась неизвестная женщина 35 лет среднего роста и с длинными светлыми волосами. Она что-то усердно читала в блокноте, ни на что не отвлекаясь. Полиция составила фоторобот, который даже напечатали в газетах, но женщину так никто и не опознал.

- Версия об убийстве также существовала. 11-летняя Билли Джо Плейер, проживавшая неподалеку от места, где Николь пропала без вести, утверждала, что слышала, как кричала некая девочка всего через два дня после исчезновения Морен. Билли вместе с сестрой позвали на помощь соседей, которые и сами слышали эти ужасные крики. Все вместе они вызвали полицию, которая, обыскав место предполагаемого преступления, ничего не нашла.

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