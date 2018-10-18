7 уникальных методов варки кофе из разных стран мира

Многие не могут представить свое утро без кофе. Каждый день во всем мире человечество выпивает более одного миллиарда чашек кофе. Во многих странах существует собственная культура употребления этого напитка с особыми рецептами и различными методами варки, уникальными наборами специй и сортами кофейных зерен.

Day.Az со ссылкой на bigpikcha.ru представляет 7 видов кофе, которые дадут вам представление о множестве способов приготовления и употребления этого бодрящего напитка в разных странах мира. Отправляемся в кофейные путешествия от Вьетнама до Италии.

1. Türk kahvesi, Турция

Турецкий кофе варят в медной или латунной турке из кофейных зерен тонкого помола и подают нефильтрованным, наливая вместе с гущей в особую фарфоровую чашку, которая в Турции называется kahve finjani. Сахар в турку добавляют непосредственно перед закипанием напитка, что придает ему характерную сладость. Иногда для дополнительного аромата в турецкий кофе кладут кардамон.

Кофе в Турции - больше чем просто напиток, это важный элемент культурного взаимодействия: часто кофе подают в качестве жеста гостеприимства от хозяина гостю.

2. Café Touba, Сенегал

Кофе Туба варят в обычной кофеварке, но при этом приправляют черным гвинейским перцем и молотой гвоздикой. Считается, что этот напиток придумал суфийский шейх и основатель исламского ордена Мюридия - Амаду Бамба Мбаке в 1880-х годах. С тех пор кофе Туба является одним из символов братства и его пьют на церемониях и праздничных мероприятиях ордена.

Изначально этот напиток считался лекарственным, но теперь сладкий и пряный кофе повсеместно пьют в Сенегале, просто чтобы взбодриться. Лотки с кофе Туба можно увидеть в Дакаре на каждом углу, а теперь этот уникальный напиток появился и в других западноафриканских странах.

3. Cà Phê Trứng, Вьетнам

Вьетнамский яичный кофе на вкус больше напоминает десерт вроде заварного крема. Для приготовления этого напитка яичные желтки взбивают со сгущенным молоком и сахаром до образования кремообразной консистенции, а потом в эту пену вливают свежесваренный вьетнамский кофе. Яичный кофе подают в горячем или холодном виде, и его не пьют, а едят с помощью ложки.

Сейчас такой кофе можно попробовать во всех кафе Ханоя и Хошимина, хотя на лавры первооткрывателей претендует именно кафе Giang, сотрудники которого утверждают, что именно они изобрели этот необычный напиток. Для его приготовления подходит любая крепкая смесь черного кофе, хотя лучше всего использовать зерна робусты, их пропускают через вьетнамский фильтр для кофе из нержавеющей стали.

4. Cafe de Olla, Мексика

Свой характерный аромат сладкий черный кофе по-мексикански приобретает благодаря гвоздике, анису и корице. Чтобы приготовить этот напиток, нужно взять специи, молотый кофе, тростниковый неочищенный сахар piloncillo (на фото) и довести эту смесь до кипения в особых глиняных горшках ollas, а после процедить через сито. Некоторые добавляют в напиток шоколад или заменяют piloncillo обычным коричневым сахаром, но неповторимый аромат мексиканского кофе всегда узнаваем, как и глиняные чашки, в которых его подают.

Теперь Cafe de Olla варят в каждом мексиканском доме, популярным он стал во время мексиканской революции, когда и лидер революционеров Эмилиано Сапата, и обычный солдат предпочитали взбодриться с помощью чашки сладкого кофе.

5. Kaffeost, Финляндия

Добавлять молоко в кофе - обычная практика во всем мире. Большинство предпочитает молоко или сливки, а вот в некоторых регионах Скандинавии в кофе кладут сыр. Kaffeost, или "кофейный сыр", впервые появился в Финляндии, однако сейчас этот необычный напиток пьют и на севере Швеции, возле финской границы.

Довольно твердый, легкий сыр со сливочной консистенцией и сладким ароматом добавляют в горячий кофе, сваренный из зерен тонкого помола. Кофейный сыр обычно продают в больших блоках, а его остатки можно заморозить или украсить сверху свежими ягодами и подавать с этим действительно исключительным напитком.

6. Kopi Luwak, Индонезия

Копи лювак возглавляет список самых дорогих сортов кофе на мировом рынке: цена за фунт этого продукта составляет несколько сотен долларов. Этот напиток варят из кофейных зерен, которые прошли через пищеварительный тракт и были частично переварены циветтами, азиатскими пальмовыми куницами. Кофе лювак варят с помощью французского пресса, капельной кофеварки или даже машины эспрессо. Его можно попробовать в разных уголках Индонезии: от Суматры до Бали, и с момента своего появления он всегда был дорогим товаром.

В последнее время массовое производство копи лювак подвергается критике защитников природы, ведь, чтобы удовлетворить мировой спрос на необычные кофейные зерна, некоторые производители держат диких циветт в клетках, зачастую в ужасных условиях.

7. Espresso, Италия

Фактически невозможно заказать кофе в современной кофейне, не используя итальянский язык. Большая часть названий кофейных напитков родом из Италии, и зачастую их рецепты базируются именно на эспрессо. Машины эспрессо пропускают под давлением воду, нагретую до 89-96 градусов, через кофейные зерна тонкого помола, и в результате бариста получает высококонцентрированный кофе с пенистым верхним слоем.

Список основанных на эспрессо напитков довольно длинный и включает в себя известные многим маккиато (эспрессо с приготовленным на пару молоком), мокко (эспрессо с шоколадом) и доппио (двойная доза эспрессо). Главное, не заказывать "вкусное кофе экспрессо".

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