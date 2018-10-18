Как правильно развивать речь ребенка

Каждая мама очень хочет, чтобы её ребёнок, особенно если это первенец, заговорил быстрее соседских детей-ровесников. Это понятное желание любого родителя, но дети развиваются по-разному.

Как передает Day.Az со ссылкой на detstrana.ru, обычно после года малыш начинает произносить свои первые слоги, которые мы называем словами. Такие слова-слоги, в отличие от просто первых звуков, несут смысловую нагрузку и произносятся детьми осознанно. Например, "ба" - бабушка, "би" - машина, "баба" - бабах, что-то упало, и другие вариации.

Один слог может обозначать у ребёнка много разных событий, связанных друг с другом по смыслу. К примеру, малыш может выражать слогом "гу", преобразованным от слова "гулять", такие слова, как: "куртка", "лопатка для игры в песочнице", глагол "гулять" и т.д. Это нормально, в будущем малыш научится словесно отличать предметы и действия, а его словарный запас будет увеличиваться. При этом у кого-то сначала будут превалировать слова-существительные, а у кого-то слова-глаголы.

Всё индивидуально

Можно привести среднестатистические нормы развития речи у детей, но все они не покажут реальной картины и не помогут вам определить, правильно ли развивается ваш ребёнок. Дети начинают говорить настолько по-разному, что подсчитывать количество слов, произносимых ребёнком, абсолютно бессмысленное занятие. Некоторые дети уже в одиннадцать месяцев говорят по 115 слов, а некоторые, с нормальными показателями по здоровью в два года, хорошо, если говорят слово "мама". Так, в год и три месяца диапазон словарного запаса ребёнка составляет от 4 до 232 слов!

Все мы знаем, что прежде чем заговорить, ребёнок учится понимать слова, и, конечно, словарный запас понимаемых им слов намного больше, чем произносимых, поэтому если вашему малышу исполнилось 2,5 года, а он молчит, не переживайте. Возможно, он основательно подготовится и заговорит позже, а потом ещё и опередит своих сверстников. Конечно, ваше спокойствие должно быть обоснованным, обязательно посетите невролога, чтобы убедиться: общее психомоторное развитие у ребёнка в норме. И если это действительно так, то просто ждите, не торопя события.

Простые правила

Правильное поведение родителей будет способствовать развитию речи малыша лучше любых новомодных методик.

Комментируйте каждое действие ребёнка. Например, "Ты пьёшь воду", "Ты играешь", "Мы сейчас пойдём гулять".

Не говорите о ребёнке в третьем лице. Не "Маша буде есть суп", а "Ты будешь есть суп".

Никогда не используйте заменители слов, так называемые детские слова в общении с ребёнком.

Никаких "би-би", "ням-ням" - только "машина" и "еда".

Не реагируйте на просьбы ребёнка, выраженные жестами, пока он не произнесёт нужное слово.

Больше играйте с ребёнком в пальчиковые игры, рассказывайте потешки и детские стихи, включайте детские песни, пойте вместе и танцуйте. Выберите то занятие, которое будет по душе малышу.

Постоянно разговаривайте с ребёнком, ищите контакт, раскрепощайте его - и это окупится сторицей.

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