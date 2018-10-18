В чем обвинили Берию в 1953 году

23 декабря 1953 года бывший министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Вместе с ним в тот же день были казнены ещё шестеро бывших высоких чинов госбезопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, дело Берии до сих пор является одним из самых загадочных эпизодов советской истории. Сначала - общепринятая версия, наиболее подтверждённая свидетельствами и документами.

Берия воспринял известие о смерти Сталина 5 марта 1953 года с плохо скрытым торжеством. "Хрусталёв, машину!" - якобы крикнул он сразу, выйдя из комнаты только что умершего Сталина. Поехал захватывать власть, пока горячо... Впоследствии он не раз упоминал, что это он "убрал" Сталина, не уточняя - как... В считанные дни после этого Берия сосредоточил в своих руках реальные полномочия, превышавшие таковые у любого другого члена Президиума ЦК КПСС, созданного вместо Политбюро на октябрьском (1952 г.) пленуме ЦК.

Формально Берия был "всего лишь" одним из нескольких первых заместителей Председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел. Однако МВД СССР включило в себя существовавшее прежде отдельно Министерство государственной безопасности и, таким образом, сконцентрировало в себе все силовые структуры, кроме вооружённых сил.

Берия в короткий срок назначил преданных ему людей на ключевые посты в органах МВД (почти все они были потом расстреляны одновременно с ним или чуть позже). Некоторые коллеги Берия по высшему руководству страной стали опасаться, что он займёт место Сталина и перебьёт их всех.

Жёсткий и нетерпимый стиль руководства Берия был хорошо известен всем им. Поэтому они решили принять превентивные меры. Ядро заговора составили Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков и один из секретарей ЦК КПСС Н. С. Хрущёв. Они действовали втайне от влиятельных В. М. Молотова (опального в последние годы жизни Сталина, но сразу после его смерти назначенного министром иностранных дел СССР), Л. М. Кагановича (члена Президиума ЦК, также успевшего попасть при Сталине в немилость) и Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова.

Заговорщики не были уверены в их лояльности. Зато им удалось привлечь на свою сторону министра обороны маршала Н. А. Булганина. Таким образом, одна из силовых структур - армия - была на стороне заговорщиков.

В июне 1953 года заговор созрел, к тому же представился повод. 17 июня в Германской Демократической Республике развернулись массовые забастовки и волнения под лозунгами повышения заработной платы и воссоединения Германии.

Волнения были подавлены Советской армией и объявлены "попыткой фашистского мятежа". В советском руководстве встал вопрос, кто выпустил из-под контроля ситуацию в ГДР. Маленков и Хрущёв решили, что это самый подходящий момент для предъявления обвинений Берия.

На заседании Президиума Совета Министров СССР 26 июня Маленков сообщил о попытке Берия совершить государственный переворот. Заявление было неожиданным для многих. Началась словесная перепалка. Неизвестно, чем бы она закончилась, если бы на сцену не выступил первый заместитель министра обороны маршал Г. К. Жуков. Он и ещё несколько генералов, выхватив пистолеты, вошли из соседней комнаты в зал заседаний, и Жуков объявил Берия, что тот арестован. Спустя полгода состоялся суд и был вынесен приговор, с которого мы начали эту статью.

Противники Берия оправдывали себя тем, что тот готовился установить террористическую диктатуру. Однако факты свидетельствуют, что при его аресте и осуждении были нарушены все советские нормы закона. Он был лишён свободы без прокурорского ордера. Обвинительное заключение по его делу наполнено такими же абсурдными обвинениями, какие прежде вешались на "врагов народа".

Кроме конкретных репрессий против членов партии в 30-40-е годы, Берия обвинялся... в измене Родине путём работы на разведку Великобритании, попыток заключить сепаратный мир с Гитлером в 1941 году, уничтожить советский строй и реставрировать капитализм. Показательно, что в Специальном судебном присутствии под председательством маршала И. С. Конева, вынесшем смертный приговор Берия и его подручным, не было ни одного юриста. Все протоколы допросов Берия сохранились лишь в копиях.

Некоторые утверждают, что Берия был убит арестовавшими его заговорщиками ещё в день ареста или вскоре после него, а суд над ним производился уже заочно. Судебный процесс, учитывая формулировки обвинения, был таким же фарсом, какой устраивали при Сталине над "агентами империалистических разведок". Некоторые видят в этом справедливое возмездие: организатор массовых репрессий сам попал в переплёт созданной им системы.

Однако был ли Берия организатором репрессий? Как известно, после его назначения в ноябре 1938 года наркомом внутренних дел СССР, количество приговорённых к высшей мере наказания сразу снизилось с сотен тысяч до единиц тысяч в год. Более 200 тысяч ранее осуждённых и арестованных вышли на свободу и были реабилитированы. С 1945 по 1953 год Берия не занимал министерского поста, будучи куратором проекта по созданию советской атомной бомбы.

Сразу после своего назначения министром в 1953 году он прекратил дела, сфабрикованные в последний год жизни Сталина ("дело врачей", "мингрельское дело"), освободил и реабилитировал арестованных по ним лиц. Берия первым ввёл в обиход выражение "культ личности", настоял на прекращении упоминания Сталина в прессе по каждому поводу и без повода, а также повсеместного вывешивания портретов советских вождей. Эти две традиции, однако, сразу же возобновились после его ареста. Есть свидетельства, что во время волнений в ГДР Берия лично отдал приказ стрелять поверх голов демонстрантов. Если бы не этот приказ, то жертв среди населения было бы намного больше.

Поскольку Берия был "убран" типично сталинскими методами, то возникает вопрос: не убрали ли его бывшие сталинские соратники именно за слишком резкий разрыв со сталинскими традициями? И не скрывается ли за обвинением Берия в намерении "уничтожить рабоче-крестьянское государство и реставрировать власть буржуазии" его реальное стремление либерализовать советский государственный строй - раньше, чем это попытался сделать (причём со всякими оговорками) Хрущёв? В этом деле немало тёмных страниц, а многие тайны, видимо, навсегда унесены в могилу участниками тех событий.

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