Логическая задачка "Розы"
18 октября 2018 03:30 158
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям логическую задачку под названием "Розы".
Вот условия задачи:
Все розы - цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Следовательно, некоторые розы быстро вянут.
Верное утверждение или нет?
Правильный ответ смотрите ЗДЕСЬ.
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