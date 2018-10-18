Логическая задачка "Розы"

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям логическую задачку под названием "Розы".

Вот условия задачи:

Все розы - цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Следовательно, некоторые розы быстро вянут.

Верное утверждение или нет?

Правильный ответ смотрите ЗДЕСЬ.

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