Эта вера повышает уровень IQ

Оказывается, для существенного повышения коэффициента интеллектуального развития достаточно просто верить в такую возможность. Исследование показало, что люди, которые придерживаются таких убеждений, лучше справляются с тестами IQ.

Первокурсники, которые полагали, что их интеллект может быть повышен, получили более высокие оценки в ходе тестов. И этот разрыв между студентами, настроенными на рост, и теми, кто считает уровень своего интеллекта неизменным, продолжал увеличиваться в течение двух последующих лет.

К таким выводам ученых привели два последовательных эксперимента с участием 464 студентов, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Оба исследования показали силу ментальной установки на интеллектуальный рост. В ходе первого исследования ученые просто зафиксировали результаты тестов и выяснили отношение участников к возможности роста.

А во время второго исследования с одной из групп был проведен курс специальных занятий, направленный на поощрение веры в возможность повышения интеллектуального уровня.

И вновь результаты показали, что установка на рост ведет к более высоким результатам и расширению разрыва по сравнению с теми, кто считает, что их интеллект не может быть изменен.

Исследователи полагают, что улучшение результатов обусловлено тем, что ментальная установка на рост интеллекта побуждает студентов увеличивать усилия и более позитивно реагировать на неудачи.

Профессор психологии Стэнфордского университета Кэрол Дуэк сказала: "Эти данные подчеркивают важность убеждения студентов в том, что прогресс может быть достигнут. Они также показывают, как их отношение может быть изменено с целью максимальной мотивации интеллектуальных достижений".

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