Великая авантюристка: кто был прототипом Миледи

Разумеется, Миледи - персонаж, придуманный Александром Дюма, но был у нее и вполне реальный прототип, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Жанна де Люз Сен-Реми де Валуа, после замужества сменившая фамилию на де ла Мотт, - одна из самых известных авантюристок, живших во Франции. Именно история о похищении бриллиантового ожерелья королевы и легла в основу сюжета с алмазными подвесками, описанного Дюма в романе "Д'Артаньян и три мушкетера".

Жанна воспитывалась в пансионе для благородных девиц в монастыре. Но сбежала оттуда с гвардейским офицером, за которого вышла замуж. Вместе с ним она приехала жить в Париж, где благодаря прелестной внешности и актерскому таланту свела знакомство с кардиналом Луи де Роганом (по слухам, Жанна была его любовницей) и легко вошла в высшее общество.

Миловидная и умная девушка (по свидетельствам современников, Жанна обладала прекрасным цветом лица, у нее были удивительные голубые глаза, неотразимая улыбка и пухлые губы) даже сумела стать близкой подругой королевы Марии-Антуанетты.

Собственно, приближенность к королевскому двору и сделала возможность совершения грандиозной аферы, на которую решилась госпожа де ла Мотт.

Еще во времена правления короля Людовика XV было изготовлено уникальное ожерелье из 629 бриллиантов, которое тот хотел подарить своей фаворитке мадам Дюббари. Но выкупить его король не успел. В 1784 году ювелирное изделие показали Марии-Антуанетте. Королеве ожерелье понравилось, но приобрести его ни она, ни ее супруг Людовик XVI не согласились: цена в 1 600 000 ливров была слишком высока.

Выкупить драгоценность решил кардинал Луи де Роган, но к нему явилась Жанна де ла Мотт и показала переписку, которую якобы вела с королевой. Согласно письмам, Мария-Антуанетта все-таки поменяла свое решение и собиралась купить бриллиантовое ожерелье. Как выяснилось позже, почерк королевы филигранно подделывал сообщник Жанны.

В итоге кардинал остался без драгоценностей, ювелир получил фальшивую расписку от королевы, а дорогое ожерелье оказалось в руках у Жанны.

Когда же ювелир решил получить деньги по расписке, обман вскрылся и разразился скандал. Жанну схватили, поставили на плечо клеймо и приговорили к пожизненному заключению в Бастилии. Ожерелье, к слову, бесследно исчезло.

Удивительным образом госпоже де ла Мотт удалось бежать из тюрьмы, покинуть Францию и обосноваться в Англии. Там авантюристка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. В 1791 году состоялись ее похороны.

Но это лишь официальная версия окончания жизни Жанны де ла Мотт.

Но есть и другая. Через несколько десятков лет в Россию приехала женщина, представившаяся графиней Гаше. Поселилась она в Крыму и жила там тихо до самой своей кончины. Перед смертью графиня просила ее похоронить в той одежде, в которую она в тот момент была одета. Однако ее распоряжение не было выполнено. Когда графиню переодевали, обнаружили след клейма, которое много лет назад поставили французской авантюристке Жанне де ла Мотт.

Кстати, служанка графини утверждала, что та перед смертью постоянно говорила о каких-то бриллиантах. Шкатулку, в которой графиня хранила свои драгоценности, нашли, но она оказалась пуста.

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