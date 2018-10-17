Названа неожиданная опасность курящих мужчин

Ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что воздействие никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков через эпигенетические факторы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что курение будущих матерей является фактором, повышающим риск различных поведенческих расстройств у нескольких поколений детей, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Считается, что воздействие никотина и других компонентов сигаретного дыма на отцов оказывает похожее действие. В то же время до сих пор было сложно отделить генетические и эпигенетические факторы (молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК) от влияния окружающей среды, например, вторичного курения.

В новом исследовании ученые подвергли самцов мышей во время образования сперматозоидов низким дозам никотина, растворенного в питьевой воде. Затем грызунов скрестили с самками. У потомства были выявлены признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений. Детеныши самок из нового поколения также демонстрировали значительные нарушения, хотя и менее выраженные.

Ученые определили, что в сперме самцов, получавших небольшие дозы никотина, наблюдались эпигенетические изменения, затрагивающие в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2. Эта молекула играет важную роль в развитии мозга и процессе обучения.

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