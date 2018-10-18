Ведущий поиздевался над молодыми отцами и получил пирогом в лицо - ВИДЕО

Ведущему британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирсу Моргану (Piers Morgan) размазали пирог по лицу за его высказывания о молодых отцах в соцсетях. Фрагмент со съемок доступен на YouTube-канале передачи, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В середине октября Морган опубликовал на своей странице в Twitter фотографию актера Дэниела Крейга, который был запечатлен со своим ребенком в рюкзаке-кенгуру на груди. Ведущий посчитал, что те мужчины, которые носят детей подобным образом, лишены мужественности.

После этого твита в соцсетях разгорелся настоящий скандал. Многие пользователи поддержали Крейга: они написали, что в детских рюкзаках-кенгуру нет ничего плохого. Кроме того, юзеры обвинили Моргана в сексизме и неудачной попытке пропиарить себя за счет актера.

Спустя несколько дней программу Good Morning Britain посетил британской комик Гарри Хилл (Harry Hill). В эфире шоу он решил научить детей, как правильно наносить взбитые сливки на пирог, прежде чем метнуть его в лицо обидчика. Однако вместе с этим юморист приготовил неожиданную месть для телеведущего.

"Что довольно приятно, так это персонализировать пирог, если вы собираетесь бросить его в кого-то определенного. Этот пирог за всех тех, кто носит рюкзаки-кенгуру", - сказал Хилл и моментально размазал пирог по лицу ничего не подозревавшего Моргана.

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