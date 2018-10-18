Нападение енота на игуану напугало Сеть - ВИДЕО
18 октября 2018 10:03 482
В Сети набирает просмотры видеозапись смертельной схватки енота и игуаны. Кадры сделаны во Флориде 10 октября на одной из автостоянок местным жителем, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Енот продемонстрировал нрав хищника и напал на жертву. Ящерица отбросила свой хвост, чтобы ускользнуть от нападавшего, но енот догнал игуану и попытался расправиться с ней на глазах у очевидца. После чего схватил свою добычу и направился в сторону леса.
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