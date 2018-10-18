Шокированный пес стал героем Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена собака по кличке Купер из американского города Блумингтон в штате Индиана. Внимание пользователей привлекло удивительное выражение "лица пса".

Судя по записи, Купер мирно жевал кость, сидя на диване рядом со своими хозяевами. Однако в какой-то момент пес заметил нечто, поразившее его до глубины души. Он откинулся на спинку дивана и пораженно смотрел в сторону, открыв пасть от удивления, словно увидел нечто за гранью понимания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Зацепился за что-то взглядом и застыл с шокированным выражением на "лице". Кость еще во рту", - прокомментировал автор видео.

Как передает Daily Mail, владелец Купера привык к подобным действиям своего питомца. Пес нередко отвлекается на разные вещи и впадает в подобие транса. Однако случай, попавший на видео, удивил даже опытного хозяина.

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