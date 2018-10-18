В Китае научились подделывать даже рыбу - ВИДЕО
18 октября 2018 13:21 1 658
На днях филиппинка Мэрилин Гумбан шокировала соцсети своим видео. Она купила дешёвую рыбу, а когда начала её чистить, обнаружила, что чешуя - пластиковая!
Впрочем, некоторые пользователи пишут, что у сырой рыбы часто бывает такая жёсткая чешуя, что её можно спутать с пластиком. Они советуют женщине отварить рыбу и посмотреть, расплавится ли чешуя, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.ua.
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