Собака не оценила шутки своей хозяйки и спасла якобы тóнущую девушку - ВИДЕО

18 октября 2018 16:24

Лорен Брайт, владелица немецкой овчарки по кличке Кайзер, запечатлела необычную спасательную операцию, в которой приняла участие её подруга - Бриа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодая особа, находясь в бассейне на территории частного владения в США, делала вид, что тонет. Пёс воспринял увиденную им картину очень серьёзно и, прыгнув в искусственный водоём, совершил спасательную операцию. Схватив зубами девушку за волосы, Кайзер буквально приволок её к краю бассейна, под смех своей хозяйки, запечатлевшей операцию спасения.

Со слов "спасённой", следующий раз она задумается над возможными последствиями, когда вновь захочет проверить бдительность домашних питомцев.

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Собака не оценила шутки своей хозяйки и спасла якобы тóнущую девушку

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