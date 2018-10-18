Открыты двери нового салона CoinCasa - ФОТО

Любимый всеми салон CoinCasa, в котором представлены все необходимые товары для дома, стал еще ближе к своим посетителям. Второй магазин CoinCasa открыл двери по адресу ул. Низами, д. 111.

CoinCasa - это итальянский бренд декора и товаров для дома. На протяжении 50 лет компания создаёт элегантные предметы интерьера с итальянским акцентом. Оригинальные по своему исполнению и уникальные по качеству посуда, текстиль, постельное белье и аксессуары для дома идеально сочетаются между собой, создавая уютную атмосферу.

Итальянский бренд CoinCasa благодаря своему уникальному стилю, смешивая различные настроения и тенденции, стал настоящим эталоном бренда в домашнем оформлении. Высококачественные материалы, внимание к деталям, сочетаясь друг с другом, создают современную элегантность, которая придает неповторимый стиль вашему интерьеру. 50-летняя история, профессионализм, ноу-хау и выдающиеся инновации. CoinCasa интерпретирует итальянский вкус жизни с творчеством. Бренд является воплощением своего слогана: "Европейское качество по приемлемой цене"!