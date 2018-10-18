Ученые: в США погибает крупнейший организм Земли

Около 80% колонии генетически идентичных друг другу осин в США находятся в зоне риска, предупреждают ученые из Университета штата Юта. О проблеме сообщается в статье в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Колония из 47 тыс. одинаковых деревьев, прозванная "дрожащим гигантом", находится на территории Национального леса Фишлейк в штате Юта, ее возраст, по оценкам ученых, составляет тысячи лет. Осины занимают территорию в 0,42 кв. км и считаются целостным организмом, весом 5,9 тыс. тонн. Каждое из 47 тыс. деревьев в роще генетически идентично остальным и является частью единого живого организма в массивной подземной коренной системе.

Сравнив данные аэрофотосъемки 72-летней давности с современными, исследователи пришли к выводу: количество деревьев сократилось. К тому же, новое исследование показало, что во многих участках леса практически нет молодых деревьев. Таким образом, не происходит естественной смены поколений. Ученые считают, что росткам мешают прорастать фекалии оленей и крупного рогатого скота.

Глобальная причина состоит в истреблении человеком волков и медведей гризли ещё в 1900-х годах. Популяция оленей без регуляции хищников возросла до такой степени, что отходы жизнедеятельности животных не дают прорастать молодым осинам.

"Чтобы колония осин восстановилась, мы должны регулировать численность как хищников, так и травоядных", - отмечает Пол Роджерс, профессор университета штата Юты.

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