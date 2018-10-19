Новая головоломка: в Сети ищут книгу среди гаджетов

Вряд ли кто-то будет отрицать, что нас всех захватили новые технологии. Один из главных бытовых страхов современного человека - забыть дома смартфон. Ведь в нем, по сути, вся жизнь: соцсети, важные телефоны, мессенджеры.

Лондонская компания "Edu Prints Plus" решила напомнить, что кроме гаджетов в мире существует еще множество интересных вещей. И сделали это весьма оригинально.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты, известные созданием различных головоломок, предложили пользователям решить новую загадку. Они спрятали одну книгу среди множества гаджетов.

Головоломка быстро набирает популярность в Сети. Пользователи соревнуются, кому быстрее удастся отыскать фолиант среди магнитофонов, телефонов, фотоаппаратов и компьютеров.

Создатели загадки уверяют, что справиться с заданием можно не менее, чем за 20 секунд, но один из пользователей, оставивших комментарии, похвастался, что ему удалось отыскать книгу всего за 5 секунд. А сколько времени потребуется вам?

Ответ вы сможете найти здесь.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook