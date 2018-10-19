Новая головоломка: в Сети ищут книгу среди гаджетов
Вряд ли кто-то будет отрицать, что нас всех захватили новые технологии. Один из главных бытовых страхов современного человека - забыть дома смартфон. Ведь в нем, по сути, вся жизнь: соцсети, важные телефоны, мессенджеры.
Лондонская компания "Edu Prints Plus" решила напомнить, что кроме гаджетов в мире существует еще множество интересных вещей. И сделали это весьма оригинально.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, специалисты, известные созданием различных головоломок, предложили пользователям решить новую загадку. Они спрятали одну книгу среди множества гаджетов.
Головоломка быстро набирает популярность в Сети. Пользователи соревнуются, кому быстрее удастся отыскать фолиант среди магнитофонов, телефонов, фотоаппаратов и компьютеров.
Создатели загадки уверяют, что справиться с заданием можно не менее, чем за 20 секунд, но один из пользователей, оставивших комментарии, похвастался, что ему удалось отыскать книгу всего за 5 секунд. А сколько времени потребуется вам?
Ответ вы сможете найти здесь.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ужасающая история Бланш Монье
Точный гороскоп на пятницу
Харингтон не говорит даже жене о финале «Игры престолов»
Дизайнер Apple создал коллекцию чемоданов для Louis Vuitton
Ключевые игроки "Барселоны" хотят, чтобы клуб купил Поля Погба
В Брюсселе официально открылся саммит АСЕМ
УЕФА оштрафовал «ПСЖ» после матча с «Црвеной Звездой»
Мейвезер о поединке с Нурмагомедовым: "Готов повеселить публику"
На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео
Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой
Айдын Мирзазаде: Армении придется признать международные нормы
Apple анонсировала "особое событие"
Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира
Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку
-
18 Окт. 13:21 8 441
-
18 Окт. 17:56 8 351
-
18 Окт. 10:37 8 035
-
18 Окт. 10:16 7 814
-
18 Окт. 11:01 6 900