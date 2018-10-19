Историки раскрыли смысл татуировок египетской мумии

Французские ученые смогли расшифровать многочисленные татуировки, нанесенные на кожу древней мумии из Луксора. Об этом сообщает министерство по делам древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Останки обнаружили в Дэйр-эль-Медине еще в 2014 году. Они принадлежали молодой женщине в возрасте 25-34 лет. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, мумия датируется 1300-1070 годами до н.э.

Современные технологии позволили тщательно изучить рисунки, нанесенные на кожу несколько тысяч лет назад.

На спине, плечах, шее и руках усопшей сохранилось около тридцати уникальных изображений: цветок лотоса, бык, древнеегипетский символ Уаджет, также известный как Око Ра.

На телах мумий татуировки встречаются достаточно часто, но археологи впервые увидели такие сложные рисунки. Предыдущие узоры представляли собой сочетания линий и точек.

Историки сделали вывод, что обладательница тату принадлежала к высшим слоям общества и обладала высоким религиозным статусом.

Сейчас мумию поместили в ту же гробницу, где она была обнаружена, в целях наилучшей сохранности.

Ранее археологи выяснили, что египтяне умели делать мумии уже в 3700-3500 годах до нашей эры, то есть еще до эпохи фараонов.

Останки бальзамировали при помощи растительного масла, растопленной смолы хвойного дерева, ароматических экстрактов растений и смеси камеди и сахара. Состав антибактериального средства оставался практически неизменным на протяжении тысяч лет.

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