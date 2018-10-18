Дизайнер Apple создал коллекцию чемоданов для Louis Vuitton

Французский модный Дом Louis Vuitton, чье фантастическое шоу не так давно феерично закрыло Неделю моды в Париже, презентовал результаты своего сотрудничества с представителем компании Apple. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Марк Ньюсон, который является промышленным дизайнером, прославившимся благодаря разработке дизайна часов Apple Watch и самого дорогого в мире алюминиевого шезлонга для телефона Lockheed Lounge, создал для Louis Vuitton новую коллекцию чемоданов, получившую название Horizon Soft. Их украшает фирменный логотип бренда, а цветовая гамма состоит из пятти оттенков - желтого, оранжевого, серого, коричневого и черного.