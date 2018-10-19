Астрономы обнаружили таинственные внеземные сигналы
За год ученые зафиксировали 20 быстрых радиовсплесков, природа которых для исследователей пока остается неизвестной. Особенность этих таинственных внеземных сигналов в том, что за весь год их было обнаружено больше, чем за последние 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts или FRB) - это короткие, но очень мощные радиосигналы неизвестного происхождения, которые регистрируются по всему космосу. Впервые их начали улавливать в 2007 году и до сих пор не найден их источник.
Единственное, что удалось изучить, это их приблизительное расстояние - они находятся далеко за пределами нашей галактики, где-то на другом краю Вселенной. Существуют теории, якобы это могут быть испаряющиеся черные дыры, сливающиеся нейтронные звезды и превращающиеся в черную дыру пульсары. Однозначного ответа нет по сей день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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