Астрономы обнаружили таинственные внеземные сигналы

За год ученые зафиксировали 20 быстрых радиовсплесков, природа которых для исследователей пока остается неизвестной. Особенность этих таинственных внеземных сигналов в том, что за весь год их было обнаружено больше, чем за последние 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts или FRB) - это короткие, но очень мощные радиосигналы неизвестного происхождения, которые регистрируются по всему космосу. Впервые их начали улавливать в 2007 году и до сих пор не найден их источник.

Единственное, что удалось изучить, это их приблизительное расстояние - они находятся далеко за пределами нашей галактики, где-то на другом краю Вселенной. Существуют теории, якобы это могут быть испаряющиеся черные дыры, сливающиеся нейтронные звезды и превращающиеся в черную дыру пульсары. Однозначного ответа нет по сей день.