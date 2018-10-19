Российские генетики создали неуязвимые для ВИЧ эмбрионы

Добиться этого, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, удалось с помощью уникальных инструментов для генетического редактирования.



Молекулярные биологи из Москвы впервые в России смогли поменять структуру ДНК у дефектных эмбрионов таким образом, что они стали неуязвимы для действия ВИЧ, сообщает "Вестник РГМУ". Учёные отметили, что удаление рецептора CCR5 и его модификация в Т-клетках заражённого организма уже дали обнадёживающие результаты в лечении ВИЧ-инфекции. По данным генетиков и вирусологов, подобный приём можно использовать для защиты беременных женщин, заражённых вирусом, для того чтобы инфекция не поразила плод.

Такого эффекта удалось достичь после успешного применения популярного инструмента для генетического редактирования CRISPR/Cas9. Благодаря ему удалось добиться успешной замены "обычной" версии гена CCR5, склонного к угнетению инфекциями, на его "неуязвимую" разновидность в ДНК человеческого зародыша. Затем учёные начали менять структуру всех копий данного гена, напрямую вводя небольшие количества белка Cas9, шаблона для удаления обычной версии CCR5 и "заготовок" новых копий этого участка ДНК.

Если эксперимент с подавлением активности ВИЧ на уровне генетического вмешательства будет признан успешным, в лечении таких инфекций наступит настоящий прорыв. Ранее стало известно, что огромного прогресса в лечении ВИЧ-инфекции удалось добиться испанским медикам.