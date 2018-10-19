Сеть растрогало видео со слепым и глухим псом, встречающим хозяина по запаху - ВИДЕО

Жительница американского города Спокан (штат Вашингтон) сняла на видео трогательный момент встречи слепого и глухого щенка хаски своего хозяина - Форреста Брея. Пес по кличке Опал с рождения страдает слепотой и глухотой, но это не мешает ему каждый день встречать любимого человека с работы. На видео можно увидеть, как собака терпеливо ожидает своего хозяина во дворе. Почуяв запах молодого человека, Опал моментально бросается к нему на встречу, демонстрируя свою любовь и преданность.

Как ранее сообщали "ФАКТЫ", сеть потрясла встреча собаки с хозяином после трех лет разлуки. Видео встречи мужчины со своим четвероногим другом мигом разлетелось по соцсетям, пользователи которых признавались, что не могли сдержать слез, когда смотрели трогательные кадры, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

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